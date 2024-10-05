Yüzlerce kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir işletmede yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından A.O. isimli şahsın işletmesinde gerçekleştirilen aramada, 50 kaçak cep telefonu, 800 ekran aksesuarı, 45 cep telefonu ekranı ve 532 gümrüksüz elektronik eşya ile akıllı saat bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.