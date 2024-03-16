Yüzlerce milyon TL değerinde kaçakçılığın önüne geçildi

Kaynak: İHA
Yüzlerce milyon TL değerinde kaçakçılığın önüne geçildi
Mersin ve Ankara'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce milyon TL değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

Ticaret bakanlığı tarafından açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 240 milyon TL değerinde ticari eşya, Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 12 milyon TL değerinde, kıyılmış tütün ve makaron ekipler tarafından ele geçirildi.

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Mersin’de yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, takibe alınan konteynerin geçici depolama alanına gitmek üzere limandan çıkış yaptıktan sonra üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner ile değiştirildiği ekipler tarafından tespit edildi. Konteynerde gerçekleştirilen arama sonucunda, yaklaşık değeri 240 milyon TL olan ticari eşya ele geçirildi.

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Ankara’daki operasyonda ise, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir depo ve önünde bulunan şüpheli bir araçta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık değeri 12 milyon TL olan, 2 bin 664 kilogram kıyılmış tütün cinsi eşya ele geçirildi.

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