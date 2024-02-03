Yüzmek için girdiği göletten sağ çıkamadı

Kaynak: İHA
Yüzmek için girdiği göletten sağ çıkamadı
Uşak’ta 59 yaşındaki bir kişi, arkadaşlarıyla piknik yaptığı esnada yüzmek için girdiği gölette boğularak can verdi.

İki arkadaşıyla Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanına piknik yapmak için giden Aslan Öztosun (59), edinilen bilgilere göre yüzmek için girdiği Karaağaç Gölet’inden uzun süre çıkmayınca arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İki arkadaşın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Öztosun’un cansız bedeni sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öztosun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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