Yüzüğü taktı Mahomes'e koştu: Taylor Swift'in neşesi yerinde

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, nişanlısı Travis Kelce ile mutlu bir döneme adım attıktan günler sonra, yakın arkadaşı Brittany Mahomes’un 30. yaş günü kutlamasına katıldı.

Nashville’de bir restoranın açık alanında gerçekleşen kutlamada Swift, rahat ve şık tarzıyla göz doldurdu. Siyah bir atlet giyen Grammy ödüllü sanatçı, hayranlar tarafından çekilen fotoğraflarda neşeli bir şekilde yemek yerken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hayranlarını heyecanlandırdı.

ÖZEL JETLE BAŞLAYAN KUTLAMA

Brittany Mahomes’un 30. yaş günü kutlamaları, sıradan bir partiyle sınırlı kalmadı. Kansas City Chiefs’in yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes’un eşi olan Brittany, kutlamalara özel bir jetle başladı.

Instagram Hikâyeler’inde paylaşılan fotoğraflarda, Brittany’nin pembe ve turuncu neon balonlarla süslenmiş bir jet merdiveninde poz verdiği görüldü. Turuncu bir kovboy şapkası ve pembe pantolonla dikkat çeken Brittany, enerjik tarzıyla partinin ruhunu yansıttı.

Chiefs’in sıkı oyuncusu Blake Bell’in eşi Lyndsay Bell’in paylaştığı fotoğraflar, kutlamanın ne kadar renkli geçtiğini gözler önüne serdi.

NİŞAN HABERİ GÜNDEMİ SALLADI

Taylor Swift, 26 Ağustos’ta NFL yıldızı Travis Kelce ile nişanlandığını Instagram’da duyurdu. Çiçeklerle süslenmiş bir bahçede gerçekleşen romantik evlilik teklifine ait fotoğrafları paylaşan Swift, “İngilizce öğretmeniniz ve spor hocanız evleniyor ” notuyla haberi hayranlarıyla paylaştı.

Brittany Mahomes, bu mutlu habere kayıtsız kalmadı ve Instagram hikâyelerinde, “İçten iki insan bir araya geldi ve âşık oldu. Bu ikisi için çok mutluyum” yazarak çifti tebrik etti.

Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandı

DOSTLUK VE KUTLAMA DOLU ANLAR

Swift ve Mahomes arasındaki dostluk, uzun süredir kamuoyunun ilgisini çekiyor. İki ünlü isim, özellikle Kansas City Chiefs maçlarında sık sık bir arada görülüyor.

Brittany, üç çocuk annesi olarak yoğun bir hayat sürerken, Swift’in müzik kariyerindeki başarıları ve Kelce ile olan ilişkisi, bu dostluğu daha da güçlendiriyor.

Nashville’deki kutlama, hem Swift’in nişan coşkusunu hem de Brittany’nin yeni yaşını kutlamak için bir araya gelen arkadaş grubunun samimi anlarını yansıttı.