Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandı

Taylor Swift ve Travis Kelce, sosyal medyada paylaştıkları ortak mesajla nişanlandıklarını duyurarak dünya çapında yankı uyandırdı. 35 yaşındaki şarkıcı ve 35 yaşındaki Kansas City Chiefs oyuncusu, Instagram’da “İngilizce öğretmeniniz ve spor öğretmeniniz evleniyor” notunu paylaştı ve yanında çiçeklerle bezeli romantik fotoğraflarını ekledi. Kelce, fotoğraflarda diz çökerek Swift’e New York merkezli tasarımcı Kindred Lubeck imzalı bir yüzükle evlenme teklif etti. Bu paylaşımın ardından hayranlar, Swift’in adını Google’da arattıklarında kutlama konfetileriyle karşılaştı.

ÇİFTİN TANIŞMA HİKÂYESİ

Çiftin hikâyesi 2023 Temmuz’unda Swift’in Eras turnesi sırasında başladı. Kansas City’deki konserde Kelce, Swift’e numarasını içeren bir dostluk bilekliği vermeye çalıştı. Bu girişim başarısız olunca Kelce, podcast’i New Heights üzerinden duygularını dile getirdi. Ardından Swift ve Kelce, 2023 Eylül’ünde Swift’in Arrowhead Stadyumu’nda Kelce’nin maçını izlemeye gelmesiyle ilişkilerini kamusal olarak duyurdu.

SAHA VE SAHNE ROMANTİZMİ

Çift, sahne ve saha performanslarını birbirine bağlayarak dikkat çekti. 2024’teki Super Bowl LVIII zaferi sonrası Swift’in saha ortasında Kelce ile öpüşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Swift, Eras Tour konserlerinde “Karma” şarkısını Kelce’ye adadı: “Karma, Chiefs’in adamı, bana doğru geliyor.” Ayrıca 2024 Londra konserinde de Kelce’ye özel bir bölüm ayırarak hayranlarını sevindirdi.

PODCAST REKORLARI VE NİŞAN DEDİKODULARI

Çift, Swift’in 12. albümü The Life of a Showgirl duyurusunu birlikte New Heights podcast’inde yaptı. 13 Ağustos’ta YouTube’da yayınlanan bölüm, Guinness Dünya Rekoru’na göre aynı anda 1,3 milyon izleyiciye ulaştı ve günümüzde 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Hayranlar, özellikle geçen ay Kelce’nin telefon ekranındaki fotoğrafların sosyal medyada dolaşmasının ardından nişan dedikodularının hızlandığını belirtti.

TEBRİK ÜSTÜNE TEBRİK ALDILAR

NFL ve ünlü isimler tebriklerini iletti. Brittany Mahomes, Instagram hikâyesinde çifti “en içten iki kişi” olarak tanımladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise basın mensuplarına Kelce ve Swift’e “bol şans” diledi. Swift’in uzun süredir takip edilen aşk hayatı, geçmişteki ilişkilerini konu alan şarkılarıyla biliniyor. Şimdi ise hayranları, çiftin romantik yolculuğunu nişanla taçlandırmasını kutluyor.

KARİYER VE AŞK HAYATININ KESİŞİMİ

Swift’in müzik kariyeri boyunca aşk hayatı şarkılarına ilham kaynağı oldu. Joe Alwyn, Tom Hiddleston, Joe Jonas ve John Mayer gibi isimlerle olan ilişkilerini şarkılarına yansıtan Swift, Kelce ile olan aşkını hem sahne hem sosyal medyada öne çıkararak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan, Kelce NFL’de Kansas City Chiefs ile kazandığı üçüncü Super Bowl zaferi ile kariyerinde zirveye ulaşırken, özel hayatındaki mutlulukla dikkat çekiyor. Bu nişan, Swift’in kişisel ve profesyonel hayatının kesişim noktasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.