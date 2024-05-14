Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İHA
Zabıta denetimlerini sürdürüyor
Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Hem market ve işyerlerinde düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyorlar, hem de semt pazarlarında kontrol operasyonlarını sürdürüyorlar.

Son olarak, Yenikent Mahallesi'nde bulunan kapalı pazarda denetimlerini gerçekleştiren ekipler, öncelikle pazardaki ürünleri kontrol ettiler ve fiyat karşılaştırmaları yaptılar. Ardından, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin ağırlıklarını zabıta ekipleri tarafından tartılarak kontrol edildi.

Ayrıca, Yenikent Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan pazarın çevresinde oluşan trafik sıkışıklığına yönelik önlem aldılar. Yol kenarlarına park eden araçların trafiği olumsuz etkilememesi için ekipler, pazar alanı etrafında çalışmalar başlattı. Sabahın erken saatlerinde bariyerler ve şeritlerle yol kenarlarını kapatıp önlem alan ekipler, bu sayede önceki dönemlerde yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturdu.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin etkin ve titiz çalışmalarıyla, ilçede hem tüketici hakları korunuyor hem de trafik düzeni sağlanıyor.

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