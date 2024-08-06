Zabıta ekipleri market denetimlerini arttırdı

Belediyenin zabıta ekipleri, özellikle gıda güvenliği, hijyen standartları ve fiyat etiketlerinin uygunluğunu sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

Gediz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen koşullarını ve raf düzenlemelerini titizlikle denetlediği vurgulandı. Bu denetimlerin, tüketici sağlığını koruma ve muhtemel hileli uygulamaların önüne geçme amacı taşıdığı belirtildi. Ayrıca, ekipler fiyat etiketlerinin güncel olup olmadığını ve fiyat artışlarının yasal çerçevede gerçekleşip gerçekleşmediğini de kontrol ediyor. Böylece, vatandaşların ekonomik haklarının korunmasına da katkı sağlanıyor.

Bu denetimlerde, iş yeri sahiplerine hijyen kurallarına uyum ve müşteri memnuniyeti konularında bilgilendirme ve rehberlik de sunuluyor. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, bu denetimlerin halk sağlığını korumayı ve güvenli alışverişi sağlamayı hedeflediğini belirtti. Başkan Akel, "Amacımız, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almasını sağlamak ve oluşabilecek sağlık risklerini en aza indirmektir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek," dedi.

Gediz Belediyesi ayrıca, vatandaşların denetimlerde fark ettikleri eksiklikler veya şikayetler hakkında zabıta birimiyle iletişime geçmelerini talep etti. Bu şekilde, toplumun sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde koruma amacı güden denetimlerin etkinliği artırılmayı hedefleniyor.