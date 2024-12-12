Zabıta ekiplerinden motorlu araçlara denetim

Yaya geçişlerinin oldukça yoğun olduğu ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı Yarenlik Alanında, yasak olmasına rağmen motorlu araçla veya bisikletle ilerleyen sürücülere yönelik yapılan çalışmada, trafik kuralları hatırlatıldı.

Zabıta ekiplerinin, motorlu veya motorsuz araçla geçiş yapan sürücülere yönelik çalışmaları sürecek. Birçok esnaf ve işletmeci Yarenlik Alanında yapılan denetimlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

"AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK"

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus denetim ekibinden zabıta komiseri Mehmet Özkan, "Tarsus Yarenlik Alanında motorlu veya motorsuz araçların seyahat etmesi yasak olduğundan dolayı, biz de "Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nden hareket ederek, burada vatandaşlarımızın, esnafımızın rahat, huzurlu, düzenli bir şekilde alış-veriş yapabilmeleri için, rahat bir şekilde oturabilmeleri ve kullanabilmeleri için denetim yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Çalışmalarımız 24 saat esasına dayanarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR VE ESNAF DENETİMLERDEN MEMNUN

Yarenlik Alanını sık ziyaret eden emeklilerden Hasan Şimşek, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Bazı sürücüler hızlı kullanıyorlar. Ben şahsen rahatsız oluyordum. Denetlemenin iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi, güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.