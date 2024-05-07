Zabıta ekiplerinden trafik denetimi

Fethiye, yaz sezonunun gelmesiyle beraber gittikçe artan turist akını ve buna bağlı olarak meydana gelen trafik ve park sorunlarıyla mücadele ediyor.

Bazı vatandaşların kent merkezinde uygun olmayan yerlere araçlarını park etmesi hem trafik güvenliğini hem de yayaların güvenliğini tehlike altına atıyor.

Zabıta Müdürlüğü, bu problemlere karşı önlem almak için kaldırımlara ve yaya geçitlerine araç park eden sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimler neticesinde yasak yerlere park eden araç sahiplerine cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların kurallara uyması ve kent merkezindeki trafik akışının düzenini sağlamak için bu tür denetimlerin süreceğini söyledi.

Yerel halk ve turistler, bu uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise otopark sorununun çözümü için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.