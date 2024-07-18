Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri karpuz satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak isteyince ortalık karıştı. Çıkan olayda 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, boş bir arazide karpuz satan esnaftan tezgahını kaldırımasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma, bölgeye gelen esnafın yakınları ve diğer seyyar satıcıların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralanan 4'ü zabıta memuru, 15 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ise gözaltına aldı.

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