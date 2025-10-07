Zabıta Müdürlüğü’nden tekel bayilere denetim!

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, son olarak tekel bayi işyerlerini mercek altına aldı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 40 tekel bayide gerekli kontrolleri yaptı.

8 İŞYERİNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan tekel bayi ve perakende kapalı alkol satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 40 işyerinde ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyeri açılış-kapanış saatleri, fiyat etiketleri, işyeri genel temizlik ve düzeni ile yaya yolu işgali hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren 8 işyerine idari yaptırım uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak farklı iş kollarına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir."