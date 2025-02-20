Zabıta okul kantinlerini denetlendi

Halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber bu defa öğrenciler için sahaya indi. Okul kantinlerini mercek altına alan Zabıta Müdürlüğü, sıkı bir denetim atağı başlattı.

63 OKUL KANTİNİ DENETLENDİ

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminin başlaması nedeniyle İnegöl Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak Okul Kantinlerine yönelik denetimler yapılmıştır. Bu kapsamda İnegöl genelinde faaliyet gösteren 63 adet Okul Kantinin de ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Hijyen, Fiyat Etiket ve Tarifeler vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında yetkimiz dahilindeki konularda görülen eksiklikler hakkında işletmecilere gerekli uyarılar yapılarak yazılı olarak ihtar edilmiştir."