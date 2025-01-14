Zabıtadan miniklere eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri trafik bilincini artırmak ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik trafik semineri düzenledi.

Adapazarı Çökekler İlkokulu'nda düzenlenen seminerde zabıta ekipleri, minik öğrencilere yayaların dikkat etmesi gereken kuralları anlattı. Zabıta ekiplerinin trafikte yaya ve sürücü için üstlendiği göreve de değinildiği seminerde minikler trafik konusundaki merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Çocukların ve gençlerin huzurlu, güvenli ve sorunsuz şekilde eğitime ulaşabilmesi için çalışan zabıta timleri, özellikle ilk ve ortaokullar olmak üzere tüm okul kampüslerinin çevresinde servis geçişlerini, yaya geçişlerini ve trafik kurallarına uyumunu düzenli olarak denetliyor.

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