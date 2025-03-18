Zabıtadan yaya yollarında sıkı denetim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış yollara motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile giriş yapanlara yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Ocak ayından bu yana toplam 312 araca cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Vatandaşların şehrin her köşesinde gönül rahatlığıyla vakit geçirmeleri için titizlikle çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlar, bisiklet yolları, kaldırımlar ve yürüyüş yollarında kullanımı yasak olan motorlu araçlar ve araçlarını park edenler için denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

​​​​​​​

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri, UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıtlara yasaklanan alanlara giren araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücülerine yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için "1 Ocak-13 Mart 2025 tarihleri arasında 36 adet araç ve 276 adet motosiklet olmak üzere toplam 312 adet cezai işlem uygulanmıştır" dediler.

​​​​​​​

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, denetimlerin devam edeceğini belirtilerek araç trafiğine kapatılmış ve yayalaştırılmış olan yollara motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile giriş yapılmaması ve kaldırımlara araç park edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.