Zabıtalar denetim yaptı

Kaynak: İHA
Zabıtalar denetim yaptı

Samsun Canik Belediyesi zabıta ekipleri marketleri denetledi.

Samsun'un Canik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından marketler denetlendi.

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Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü. İlçe halkının sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri, sağlık ve hijyen şartları hakkında işletme sahiplerine ve yöneticilerine uyarılarda bulundu.

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Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri raflardaki ürünlerin son tüketim tarihi, raf ve kasa fiyat uygunluğu, gramaj, hijyen ve ürün saklama şartlarını inceledi.

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