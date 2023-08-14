Zabıtaları 40 dakika peşinden koşturan dilenci yakalandı

Bilecik'te ihbar üzerinde vatandaşları rahatsız edecek şekilde para toplayan kadın, zabıtaları 40 dakika peşinden koşturduktan sonra yakalandı.

KAYNAK: İHA
Zabıtaları 40 dakika peşinden koşturan dilenci yakalandı

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri "Kentte iş bulmaya geldik, bulamadık ve açız bize yardım yapabilir misiniz" sözleriyle rahatsız edecek cinsten para toplayan bir bayan şahıs ihbarı aldı.

Hemen olay yerine giden ekipleri gören kadın, ticari taksiye atlayarak kaçtı. Ardından zabıtaların aradığı şoför kadını araçtan indirdi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan kadın, bir bayan kuaförüne girdi. Buradaki tuvalete girip çıkmayan kadın ekipleri çileden çıkardı. Zabıta ekipleri olay yerine hemen polis çağırırken, kadın polis gelince tuvaletten çıktı. Ekipler kadını Zabıta Müdürlüğüne götürerek Kabahatler Kanunu'na göre 617 TL idari ara cezası yazıldı.

Kadın ekipleri tarafından otobüse bindirilerek, memlekete Sakarya'ya gönderildi.

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