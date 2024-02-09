Zabıtaları kılıç kalkan ekibi gibi karşıladılar. Döner bıçağıyla saldırdı

Kaynak: DHA
Zabıtaları kılıç kalkan ekibi gibi karşıladılar. Döner bıçağıyla saldırdı
Zabıtayla seyyar satıcılar birbirlerine girdi. Seyyar satıcı kılıç büyüklüğünde döner bıçağıyla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da seyyar satıcılar peşlerine düşen zabıtalara kılıç büyüklüğünde döner bıçağıyla saldırdı. Bir zabıta kolundan yaralanırken, döner bıçağı çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.Yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Döner bıçaklı saldırı Bağcılar Bağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Bu sırada seyyar satıcılar zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Seyyar satıcılar kamyonetle olay yerinden kaçmak istedi.
Zabıta memurları bunun üzerine seyyar satıcılara müdahale etti. Bu sırada seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırdı. Çırak kendisini bıçak darbelerinden korunmak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı.

Olay yerine gelen polis zabıtayı yaralayan döner bıçaklı 2 saldırganı gözaltına aldı. Yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı. Seyyar satıcıların aracı olay yerinden kaçırmaya çalışması ve satıcılardan birinin döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırdığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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