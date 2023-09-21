Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı

Mersin'de oto yıkama dükkanındaki özel bölmede 28, garaj kısmında ise 3 kaçak göçmen yakalandı. Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler için hazırlanan çok sayıda can yeleği, deniz simidi ve bota da el konuldu.

KAYNAK: DHA
Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı

Eğriçam Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptıkları bir oto yıkama dükkanındaki özel bölmede kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Zabıta ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri çevresinde önlem aldı.

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AVRUPA ÜLKELERİNE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Oto yıkamada yapılan aramada, Avrupa ülkelerine kaçmak için hazırlık yapan 28 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Göçmenlerin tek bir odada havasız bir şekilde kaldıkları görüldü. İş yerinin çevresinde arama yapan ekipler, garaj kısmına saklanmış 3 göçmeni daha yakaladı. Yapılan aramada, kaçak göçmenlerin kullanacağı çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ve bota da el konuldu.

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Zabıta, iş yerini mühürlerken, yabancı uyruklu organizatör N.M. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için emniyete götürüldü.

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