Zabıtanın şüphesi boşa çıkmadı! Böyle sahtekârlık görülmedi

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar dışında Bursa'dan gelen Yaşar Can Tekneci adlı satıcı 16 BMB 624 plakalı ticari araç ile ceviz satmaya başladı. Seyyar satıcılara göz açtırmayan zabıta ekipleri aracın bagaj bölümü çuvallarca ceviz dolu olan şahsın yanına gitti.

CEVİZLERİN TAMAMI BOŞ ÇIKTI

Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi cevizlerden şüphelenince bir kaç tane kırmak istediler. Kırılan cevizlerin tamamına yakını çürük veya boş çıkınca ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı. Daha sonra 2 kilograma kadarda ceviz kıran ekipler hepsinin böyle olduğu görünce hayret içinde kaldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından seyyar olarak gelen satıcının cevizleri boş çıktı. Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım" dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu duruma şahit olan vatandaşlar ise, böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı. Yaşar Can Tekneci'nin elindeki tüm cevizlere el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

Öte yandan içi boş ve çürük cevizlerin bir makine yardımı ile ayrıldığı, bu cevizlerinde ısınmak için yakacak olarak kullandığı öğrenildi.

Ayrıca Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personeli kentte "Çin Kestanesi', "Sahte Zeytinyağı', "Kimyasal Atık" ve kilogramı eksik patates soğan operasyonlarında Türkiye gündeminde adından söz ettirmişlerdi.