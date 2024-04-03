Zafer Algöz’ün acı günü. 24 gün önce de annesini kaybetmişti

Yer aldığı pek çok film ve dizi ile adından söz ettiren 62 yaşındaki usta oyuncu Zafer Algöz, annesinin ardından babasını da toprağa verdi.

“AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTULAR”

Algöz, babasının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı paylaşımda, “Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız; Geriş kabristanında defnedeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zafer Algöz'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını sürdüren annesi Güner Algöz ise 24 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.