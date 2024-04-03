Zafer Algöz’ün acı günü. 24 gün önce de annesini kaybetmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Algöz’ün acı günü. 24 gün önce de annesini kaybetmişti
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla iki büyük kayıp yaşadı. 24 gün önce annesinin vefatıyla yıkılan Algöz, henüz acısı geçmeden büyük bir kayıp daha yaşadı.

Yer aldığı pek çok film ve dizi ile adından söz ettiren 62 yaşındaki usta oyuncu Zafer Algöz, annesinin ardından babasını da toprağa verdi.

cdcd.jpg

“AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTULAR”

Algöz, babasının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı paylaşımda, “Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız; Geriş kabristanında defnedeceğiz.” ifadelerini kullandı.

waz.jpg

Usta oyuncu Zafer Algöz'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını sürdüren annesi Güner Algöz ise 24 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Son Haberler
Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu Spor
Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu
Her türlü mikropla savaşan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Her türlü mikropla savaşan mucize ot ortaya çıktı
Erdoğan AKP'li başkanla böyle konuştu. Muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim Gündem
Erdoğan AKP'li başkanla böyle konuştu. Muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim
Bakan Yerlikaya açıkladı. Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünden 8 şahıs yakalandı Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünden 8 şahıs yakalandı
Sinirleri yatıştırıyor. İşte mucize bitki Şifalı Bitkiler
Sinirleri yatıştırıyor. İşte mucize bitki
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak. İşte nedeni… Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak. İşte nedeni…
ENAG enflasyonu açıkladı. Flaş.. Flaş.. Gündem
ENAG enflasyonu açıkladı. Flaş.. Flaş..