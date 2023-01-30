Gazeteci Zafer Arapkirli 6 yaşındaki çocuğu evlendiren zihniyeti eleştirdiği için yargılanacak

2018’de ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklaması yapan Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız o dönem her kesim tarafından tepki toplamıştı. Yıldız'a tepki gösteren isimlerden biri de usta gazeteci Zafer Arapkirli olmuştu. Twitter hesabından, "Aşağılık herifler, evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savuuyorsunuz? Bu pisliğe sahip çıkanlar, bana çemkireceğine, bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada... Utanmıyorlar! Benim gazeteciliğimin bu işle ne alakası var? Kepazeliği, ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun? Utanmıyor musun? Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi? Özellikle de makam sahibi Kız babaları ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Arapkirli'nin tepkisinden rahatsız olan Yıldız şikayette bulundu. Arapkirli hakkında açılan dava 26 Aralık 2019'da beraatle sonuçlandı. Yıldız'ın avukatı karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi davanın yeniden görülmesine karar verdi. Arapkirli beraat ettiği davadan 31 Ocak Salı günü (yarın) 10:30'da Çağlayan Adliyesi'ndeki 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanacak.

Arapkirli'ye destek için duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve vatandaş yarın 10:00'da Çağlayan Adliyesi önünde olacak.

Arapkirli beraat ettiği davada mahkemede hukuk dersi vererek şu savunmayı yapmıştı:

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ sözleri nedeniyle açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Yıldız, hakkında yapılan haberlere ise erişim engeli getirtmişti.