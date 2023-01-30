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Gazeteci Zafer Arapkirli 6 yaşındaki çocuğu evlendiren zihniyeti eleştirdiği için yargılanacak

Sosyal Doku Vakfı'dan Nureddin Yıldız, 2018 yılında "6 yaşındaki çocukla evlenilir" sözleri ile tepki toplamıştı. Bu sözlere tepki gösteren Gazeteci Zafer Arapkirli, 2019 yılında yargılanmış ve davadan beraat etmişti. Arapkirli, Yıldız'ın avukatının itirazı üzerine yeniden yargılanacak.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:52
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Zafer Arapkirli 6 yaşındaki çocuğu evlendiren zihniyeti eleştirdiği için yargılanacak

Gazeteci Zafer Arapkirli 6 yaşındaki çocuğu evlendiren zihniyeti eleştirdiği için yargılanacak
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2018’de ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklaması yapan Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız o dönem her kesim tarafından tepki toplamıştı. Yıldız'a tepki gösteren isimlerden biri de usta gazeteci Zafer Arapkirli olmuştu. Twitter hesabından, "Aşağılık herifler, evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savuuyorsunuz? Bu pisliğe sahip çıkanlar, bana çemkireceğine, bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada... Utanmıyorlar! Benim gazeteciliğimin bu işle ne alakası var? Kepazeliği, ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun? Utanmıyor musun? Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi? Özellikle de makam sahibi Kız babaları ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Arapkirli'nin tepkisinden rahatsız olan Yıldız şikayette bulundu. Arapkirli hakkında açılan dava 26 Aralık 2019'da beraatle sonuçlandı. Yıldız'ın avukatı karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi davanın yeniden görülmesine karar verdi. Arapkirli beraat ettiği davadan 31 Ocak Salı günü (yarın) 10:30'da Çağlayan Adliyesi'ndeki 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanacak.

Arapkirli'ye destek için duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve vatandaş yarın 10:00'da Çağlayan Adliyesi önünde olacak.

Arapkirli beraat ettiği davada mahkemede hukuk dersi vererek şu savunmayı yapmıştı:

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ sözleri nedeniyle  açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. 

Yıldız, hakkında yapılan haberlere ise erişim engeli getirtmişti.

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Alper
30.01.2023 13:18
Bunların hala Kuran müslümanı olduğuna inanan var mı?Kendi uydurdukları bir fine sarılmışlar, KURAN ayetlerini de çıkarlarına göre yorumlamışlar.  
 
SOSYAL DOKU VAKFININ RUHSATI VE BİNASI YASALARA UYGUNMUDUR?
30.01.2023 13:14
SOSYAL DOKU VAKFININ ÖZEL AVUKATI MAAŞINI BAĞIŞLAR YAPILARAKMI KARŞILANIYOR?  
 
1950
30.01.2023 13:13
önemli olan bunların sahipleri, arkasındaki haramiler, inşallah iktidar değişir, bunlar da çöpe gider, eko sisteme karışırlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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