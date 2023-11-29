Zafer Arapkirli beraat etti!. “6 yaşında kız çocukları evlenebilir” sözlerini eleştirdiği için hakaretle suçlandı

Zafer Arapkirli, Nureddin Yıldız’ın “6 yaşında kız çocukları evlenebilir” sözlerini eleştirdiği için hakaretle suçlandığı davada beraat etti.

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Zafer Arapkirli beraat etti!. “6 yaşında kız çocukları evlenebilir” sözlerini eleştirdiği için hakaretle suçlandı

Gazeteci Zafer Arapkirli’nin vaiz ve Sosyal Doku Vakfı’ndan yazar Nureddin Yıldız’ın 2018 yılında “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” sözlerini eleştirdiği için hakaret suçlamasıyla yargılandığı dava İstanbul Adalet Sarayı’nda yeniden yargılanmasına İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Arapkirli’nin beraatını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından beyanda bulunan Arapkirli, “Burada bir hakaret davası olduğunu kabul etmiyorum çünkü kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Ben burada toplumun en dezavantajlı kesimi olan kız çocuklarının var olma ve yaşam haklarını savunuyorum” dedi.

Arapkirli kendisinin de kız babası olduğunu belirterek, “Kız çocuklarının böyle bir ülkede yaşamasına karşı çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Müştekiyle kişisel bir husumetim yok. Şikayete konu tweeti bir gazeteci ve bir vatandaş olarak kız çocuklarına yaşatılan muameleyi eleştirmek için yazdım” ifadelerini kullandı.

Arapkirli’nin avukatları beraat talebini yineledi.

Kararını açıklayan mahkeme, “işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı” gerekçesiyle Arapkirli hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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