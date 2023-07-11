Zafer Arapkirli' den Özkan Uğur paylaşımı: Vefa bir semt adıdır

Gazeteci Zafer Arapkirli, usta sanatçı Özkan Uğur’un vefatının ardından twitter paylaşımıyla dikkat çekti. Lenf kanseri nedeniyle yaşama veda eden Özkan Uğur’la ilgili kısa bir paylaşımda bulunan Arapkirli, MFÖ’yü Beatles’a benzetti ve serzenişte bulundu.

İşte Zafer Arapkirli’nin o paylaşımı:

BENZETMEK GİBİ OLSUN…

İngiltere’de bir - iki nesil için Beatles neyse, bu ülkede de MFÖ odur.

Özkan Ağabey de bu ülkenin Paul McCartney’idir.

Sir Paul’un cenaze töreninde Londra ve Liverpool’da hayat durur herhalde.

Bugün, burada?..

Vefa, Fatih’te bir semt adıdır.