Zafer Arapkirli kız yurdu için bağışlanan araziyi satan AKP'li rektörü uykusuz bırakacak twiti attı

Eski AKP milletvekili Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, kız yurdu için bağışlanan araziyi sattı. Hotar, haberin duyulmasının ardından kendisine gelen tepkiler üzerine, kendisini eleştirenleri "İhanet" ile suçladı.

Gazeteci Zafer Arapkirli de, kendisini eleştirenleri "ihanet" ile suçlayan Nükhet Hotar'a çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Arapkirli, "Üniversitesine yurt için bağışlanan araziyi satan rektör hanım, eleştirenleri "ihanetle" suçlamış.

Anahtar sözcük: İHANET

Peki, yurt sıkıntısı nedeniyle başını sokacak yer bulamayan öğrenciler sizi ne ile suçlasın?" ifadelerini kullanarak, "İyi tanıyın bunu" dedi.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERİ İHANETLE SUÇLADI

Eski AKP milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan İnciraltı'ndaki 3 dönümlük arazinin satılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdiği açıklamasında "Hizmetin önüne geçmeye çalışmak, ilk başta bu şehre ihanettir" demişti.