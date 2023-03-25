Cemil Kılıç'a yapılan saldırıya Zafer Arapkirli'den tepki: Tek sermayeleri zorbalık

Editör: Gülsüm Acıyan

Son dönemde tarikatlar ve cemaatler tarafından hedef gösterilen Atatürkçü ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, evinin önünde sopalı bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Kanlar içindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç, "Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar." ifadeleriyle saldırıyı duyurdu.

Kılıç, ayrıca saldırganların evinin önünde beklediğini de aktardı.

Kılıç, "Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." dedi.

Gazeteci Zafer Arapkirli de olaya ilişkin bir sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Arapkirli, "Faşizm yine kartvizitini bırakmış. Tek sermayeleri zorbalık. Geçmiş olsun hocam." ifadelerini kullandı.

"LANET OLSUN"

Arapkirli'nin paylaşımı şöyle:

"FAŞİZM YİNE KARTVİZİTİNİ BIRAKMIŞ...

Söz ve fikir yok.

Sopa var sadece.

Tek sermayeleri zorbalık.

Lanet olsun.

Geçmiş olsun hocam."

NE OLMUŞTU?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Cemil Kılıç, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızını evlendirdiği ve kızının cinsel istismara uğradığı haberlerinin ardından, “Sapıklığa tepki gösteriyoruz; İslam’a saldırı var, diye bağırıyorlar. Yazıklar olsun! İslam’a saldıran asıl sizsiniz! Çünkü siz sapkın amellerinizle İslam’ı yıkmaya çalışıyor, İslam’ı tahrif ediyorsunuz. Biz ise arı duru İslam’ı sizin şerrinizden korumaya çalışıyoruz” demişti.

Bunun üzerine 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden geçtiğimiz yılın aralık ayında ihraç edilen Kılıç, kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirterek “Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihraç edilen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç kararın iptal edildiğini sosyal medya hesabından beş gün önce duyurmuştu.

Kılıç paylaşımında “Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!” ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Kılıç, 23 yıllık görevi boyunca MEB tarafından 25 kez soruşturma geçirdi, 19 kez dava açıldı, 3 kez sürgün edildi, bir kez açığa alındı.