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Ünlü müteahhit İbrahim Çeçen Esenboğa Havalimanı ihalesinden son anda çekildi

İktidarın vadettiği "garanti kâr" nedeniyle devlet için kara deliğe dönüşen Zafer Havalimanı'nın işletmecisi IC İçdaş Esenboğa Havalimanı ihalesinden son anda çekildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:25
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Zafer Havalimanı'nın işletmecisi müteahhit İbrahim Çeçen Esenboğa Havalimanı'ndan ihalesinden son anda çekildi

Ünlü müteahhit İbrahim Çeçen Esenboğa Havalimanı ihalesinden son anda çekildi
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Devlete kambur olan Zafer Havalimanı'nın işletmecisi IC İçdaş'ın Esenboğa Havalimanı ihalesinden son anda çekildiği bildirildi. IC Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı AKP'ye yakınlığı ile bilinen İbrahim Çeçen. 

Yarış TAV Havalimanları Holding , Cengiz İnşaat (Mehmet Cengiz) ve Limak İnşaat (Nihat ve Ebru Özdemir) arasında geçecek.

Öte yandan Esenboğa Havalimanı ihale sürecine ilişkin paylaşım yapan gazeteci Musa Alioğlu, "Havalimanı sahasındaki otların biçilmesi ihalesinin şartnamesi açık, havalimanı devir ihalesi şartnamesi ise neden gizli. Bu mudur şeffaf ihale süreci ey DHMİ." ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN 'GARANTİ' KÂR VADETTİĞİ ZAFER HAVALİMANI'NDA BÜYÜK ZARAR

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde inşa edilen 'garantili' projelerden Zafer Havalimanı’nda 2022’nin ilk 11 ayında garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921 olduğunu ancak, havalimanını sadece 27 bin 383 kişinin kullandığını açıklamıştı.

Havalimanındaki hata payının yüzde 97,7 olduğunu belirten Yavuzyılmaz, ödenecek garanti ödemesi miktarının ise 6 milyar 222 milyon 288 euro olduğunu vurguladı.

Yavuzyılmaz, havalimanı için 2012 – 2022 (11 ay) arasında şirkete yapılan garanti ödemenin ise 59 milyon 52 bin euro olarak gerçekleştiğini bildirdi. Havalimanının kamuya devir tarihi olan 2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi miktarı 208 milyon euroyu aşacak.
 

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