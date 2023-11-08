Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Muğla’da Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin‘in ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin’in ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şahin’in son görüştüğü kişinin H.K. isimli kadın olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin, yaşadıkları tartışmanın ardından Şahin’in başına taşla vurarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Yakınları tarafından haber alınamayan Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin’in (59) cep telefonu Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkiinde sinyal vermiş, dün otomobilin yanında hareketsiz halde bulunan Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

İncelemelerin ardından Şahin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

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