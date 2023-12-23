Zafer Partili Tayyibe Merve Çakar İYİ Parti’ye katıldı

28. Dönem Zafer Partisi İstanbul Milletvekili adayı olan Tayyibe Merve Çakar geçtiğimiz günlerde mobbinge uğradığı gerekçesi ile Zafer Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurmuştu.

İYİ Parti'ye geçtiğini Ankara İl Başkan Yardımcısı İlteriş Kağan Arslan sosyal medya hesabından "aramıza hoşgeldin" dilekleriyle açıkladı.

İlteriş Kağan şu sözleri kullandı:

“28. Dönem Zafer Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Sn. Tayyibe Merve Çakar aramıza katılmıştır. Kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Rozet takma töreni önümüzdeki günlerde Ankara İl Başkanlığında, İl Başkanımız Sn. Dr. Yener Yıldırım’ın katılımlarıyla yapılacaktır”

Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapmakta olan Tayyibe Merve Çakar, Zafer Partisi'nin İstanbul milletvekili adayı olduğu biliniyor.

TAYYİBE MERVE ÇAKAR KİMDİR?

1994 Yalova doğumlu olan Tayyibe Merve Çakar, ilk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da bitirdi.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olduğu bildirildi.

Mezuniyetinden sonra özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştı.

Çakar'ın Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaptığı biliniyordu.