Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

aw096325-01.jpgANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Demirkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara’ya götürüldü.

Demirkaya'nın evinde arama yapan ekipler, evde bulunan dijital materyallere de el koydu.

Öte yandan, Demirkaya'nın "halkın bir kesimini aşağılamak", ve "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak" suçlamaları sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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