Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ilk Belediye Başkanı Ümit Alagöz’e rozet taktı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı "Meclis'te konuşsun" çağrısı sonrasında yükselişe geçen Zafer Partisi'nden büyümeye yönelik önemli hamleler gelmeye devam ediyor. Bahçeli'nin bu çağrısı birçok Milliyetçi vatandaştan tepki toplamıştı.

Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı’na atanan Sinan Candeğer, önemli bir duyuru yapmıştı. Candeğer, MHP’den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz’ün Zafer Partisi’ne katılacağını bildirmişti. Bu gelişme, Zafer Partisi için büyük bir adım olarak değerlendirilmişti.

Ayrıca Ümit Özdağ, Burdur'daki il başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden de Zafer Partisi’ne katılımlar görürseniz şaşırmayın. İlk defa açıklıyorum ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor"

Ümit Özdağ, ilk Belediye Başkanı'na rozet taktığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zafer Partisi'ne milletvekilleri katılıyor. Ümit Özdağ açıkladı

Zafer Partisi Lideri, şunları yazdı:

"ZAFER PARTİSİ'NE HOŞ GELDİNİZ DEDİK"

“Bugün Zafer Partisi'nin Burdur İl Başkanlığı, Tefenni İlçe Başkanlığı binalarını dualarla açıp, Tefenni Belediye Başkanımız Sayın Ümit Alagöz'ün rozetini takarak, Zafer Partisi'ne hoş geldiniz dedik.

Tefenni'de Zafer Partisi'ne katılan Tefenni'nin vatansever evlatları gücümüze güç kattılar.

Şimdi sıra sizde, gelin Zafer Partisi'ne Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği mücadelemize güç katın.

Ne mutlu Türk'üm diyene!”