Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Suriye'de hiç kimsenin görmediği gerçeği açıkladı

Suriye'de Esad'ın iktidardan indirilmesi ve HTŞ'nin hükümet olmasının ardından ülkenin istihbarat konusu gündeme geldi. Bu gelişmeler, hem iç hem de dış politikada önemli değişimlere yol açarken, istihbarat konusunu da gündemin merkezine yerleşti.

Gelecekte Suriye'nin istihbarat yapısının nasıl evrileceği ve bu değişimlerin bölge üzerindeki etkileri dikkatle izlenmesi gereken bir konu olarak öne çıktı.

Suriye'de Esad'ın iktidardan indirilmesi ve HTŞ'nin hükümet olması, ülkenin istihbarat konusunu yeniden şekillendirdi. Bu durum, hem iç güvenlik hem de uluslararası ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi.

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Esad rejiminin çökmesiyle birlikte, Suriye'de yeni istihbarat aktörleri ortaya çıktı.

HTŞ, özellikle İdlib bölgesinde etkin bir güç haline gelerek, kendi istihbarat ağını kurma çabalarına girdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengelerini değiştirdi.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Twitter hesabından bu konuyla ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Özdağ; Suriye istihbaratının arşivini, PKK ve teröristbaşını hatırlattı.

Zafer Parti Lideri'nin paylaşımı şu şekilde:

"BU ARŞİVDEN PKK VE ÖCALAN İLE İLGİLİ NE ÇIKACAK?"

"Ortadoğu’daki en iyi istihbarat arşivlerinden birisi hiç şüphesiz Suriye istihbaratının arşividir.

Acaba bu arşive şimdi kim el koyacak? Ve bu arşivden PKK ve Öcalan ile ilgili ne çıkacak?"

Ortadoğu’daki en iyi istihbarat arşivlerinden birisi hiç şüphesiz Suriye istihbaratının arşividir. Acaba bu arşive şimdi kim el koyacak? Ve bu arşivden PKK ve Öcalan ile ilgili ne çıkacak? @zaferpartisi — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 18, 2024

NE OLMUŞTU?

Peşmergeler Türkiye'nin ‘‘Kırmızı çizgiler’’ini aşıp, Kerkük'e girdi ve ilk iş olarak tapu ve nüfus dairelerini yağmalamıştı. Bunun üzerine ABD birlikleri kente girerek güvenliği sağlamıştı. IKYB Lideri Celal Talabani ise, CNN Türk'teki 32. Gün Programı'na telefonla katılarak, ‘‘Bugün Kerkük'ten çekileceğiz’’ demişti.

Ankara'nın korktuğu başına geldi ve Amerikan birliklerinin desteğindeki Kürt peşmergeler, dün stratejik petrol kenti Kerkük'e girdi ve ilk iş olarak nüfus ve tapu daireleri yağmalanarak tüm kayıtlar silinmişti.

ABD'nin verdiği güvenceler, Kürtlerin verdiği sözler bir anda unutuldu ve Türkiye'nin çizdiği ‘‘kırmızı çizgiler’’ dün Kerkük'te peşmergeler tarafından aşılmıştı.

Peşmergeler Kerkük'e girip, denetimi ele alırken, ABD birlikleri de kentin çevresindeki stratejik noktalara mevzilenerek güvenliği sağlamışlardı. Bu sırada, bir başka kaygı verici gelişme daha yaşandı ve devlet daireleri, özellikle de tapu ve nüfus daireleri yağmalanırken, tüm resmi evraklar alınmıştı. Bu durum Türkmen nüfusun varlığını ve mülkünü koruması açısından büyük kaygı uyandırmıştı.