Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Melih Gökçek’i kızdıracak Mansur Yavaş paylaşımı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, ABB'ye yönelik düzenlenen operasyonu 8 saat önceden haber vermesi dikkat çekmişti.

Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Göçek’in tepki çeken paylaşımına ABB Başkanı Mansur Yavaş cevap verdi.

Yavaş, “Ankara'nın en büyük hırsızının attığı tweet, operasyonun sebebini anlatıyor” sözlerini kullandı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Melih Gökçek’in açıklamasına tepki geldi.

Mansur Yavaş'tan operasyona ilk tepki!

Özdağ şunları yazdı:

“MANSUR BAŞKAN ALLAH YARDIMCIN OLSUN”

“Melih Gökçek Mansur Yavaş’ı yolsuzluk yapmakla suçlamış. Fıkra bu kadar…

Öte yandan:

AK Parti seçmeni dahil halkın yüzde 65’inin sempatisini hatta oyunu alma noktasında olan bir siyasetçiye nefret figürü olmuş,

AK Parti seçmeninin çoğunun bile itibar etmediği, Erdoğan tarafından görevden alınmış,

Bülent Arınç tarafından Ankara’yı parsel parsel satmakla suçlanmış bir emekli siyasi figür ile saldırmak AK Parti psikolojik harekat mekanizmasının artık İŞLEMEDİĞİNİ de gösteriyor.

Mansur Başkan Allah yardımcın olsun.”