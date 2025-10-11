Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturması kapsamında Başkan Mansur Yavaş için soruşturma izni talep etti.

Siyasilerden ise bir bir tepkiler gelirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a destek açıklamaları da geldi.

ÖZDAĞ'DAN YAVAŞ'A 'YANINDAYIZ' PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş’ın yanında olduklarını söyledi. Özdağ, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır” dedi.

"YAVAŞ’A KARŞI BİR YARGI GİRİŞİMİ VAR"

Ziyaret sonrası ikili basın açıklaması gerçekleştirdi. Ümit Özdağ, iktidar tarafından uygulanan düşmanca bir hukuk sistemi olduğunu söylerken, " Anayasa’nın 10’uncu maddesinin tasfiye edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Yavaş’a karşı bir yargı girişiminin olduğunu görüyoruz" dedi.

YAVAŞ: BİZ HUKUKTAN AYRILMAYACAĞIZ

Yavaş ise destekleri için teşekkür ederken, soruşturmaya dair yazılı açıklamasına dair, "Biz hukuktan ayrılmayacağız. Açıklamamızı yaptık sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Önce bir okusunlar" ifadelerini kullandı.