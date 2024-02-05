Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerin aday açıklama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Zafer Partisi, ekonomist Bartu Soral'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ulus'taki 1'inci TBMM binası önünde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını tanıttı.

Ümit Özdağ, Ankara'yı tekrar canlandıracak, 21'inci yüzyıla taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla ABB'nin yönetilmesini hedeflediklerini belirtti.

ÖZDAĞ, SORAL İÇİN DESTEK İSTEDİ

Özdağ "Sizlerin ve Ankaralıların huzuruna Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Bartu Soral Bey'i getirdik. Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist.

Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor" dedi.

Bartu Soral ise "Ankaralıların takdiri olursa başkan olduğumuzda öncelikli olarak Ankara'nın konut sorununu, kira sorununu, ev fiyatlarını planlı şekilde çözeceğiz. İkinci olarak yarım saatlik yolu 1,5 saatte gitmeyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. İlerleyen günlerde bunları açıklayacağız. İnşallah güzel olacak, iyi olacak" dedi.