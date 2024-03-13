Zafer Partisi'nin seçim çadırı yakıldı. Ümit Özdağ: Biliyoruz ama zamanı var

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala yine dikkat çeken bir olay yaşandı.

İstanbul Kartal’da bulunan Zafer Partisi'nin seçim çadırı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Henüz kimliğini tespit edilemeyen bir grup, çadırı yakarak büyük maddi zararın oluşmasına neden olurken konuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı.

ÖZDAĞ: BİLİYORUZ AMA ZAMANI VAR

Sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşan Özdağ "Biliyoruz ama zamanı var" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN SEÇİM ARACINA DA SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşanan saldırı olayında şoför, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.