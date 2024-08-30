Zaferin kutlu olsun Türkiye. Büyük destanın 102. yılı

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz zaferinin 102. yıldönümü... 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir kahramanlık destanı olarak geçti.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1919'da İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı bahane ederek Anadolu'yu işgale girişti. Batı cephesinde Yunan ordusu Polatlı'ya kadar ilerlerken, 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'u başlattı. Emperyalist güçlere karşı verilen bu zorlu mücadele, tüm eksikliklere rağmen büyük bir zaferle sonuçlandı.

Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak tarihe geçen bu önemli gün, ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlanmaya devam ediyor. Yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında coşkulu kutlama ve anma törenleri düzenlenecek.

İlber Ortaylı Atatürk'ün 30 Ağustos esprisini anlattı. İlk kez duyacaksınız...

"ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR, İLERİ!"

Büyük Zafer’in ardından, Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere hitaben yayımladığı bildiride şu sözleri dile getirdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde, zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını, inanılmayacak kadar kısa bir sürede yok ettiniz. Büyük ve seçkin milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk milleti, geleceğine güvenmekte haklıdır. Savaş meydanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından izliyorum. Milletimizin size olan övgülerinin iletilmesi görevini sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için Başkomutanlığa öneride bulunulmasını emrettim. Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve vatanseverliğinin kaynaklarını kullanarak, var gücüyle çalışmasını talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Ayrıca, Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığından, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar ve birçok kamu kurumu kapalı olacak.