Zaha, Fransızları çileden çıkardı. Umursamaz tavırları tepki çekti

Galatasaray’dan Fransız ekibi Lyon’a transfer olan Zaha büyük hayal kırıklığına neden oldu. Fransa’ya kiralık olarak giden Fildişi Sahilli oyuncu hem Fransız basınının hem de taraftarların büyük tepkisini çekti.

Fransız basını, Lyon’un Toulouse’u deplasmanda son dakika golüyle 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Zaha’yı adeta topa tuttu. Maç sonrası çıkan bir haberde "Bu maçı izlemeye gelen 30.027. seyirciden biri gibiydi” ifadeleri yer aldı.

Zaha, takımının 2-1 kazandığı maçta 58. Dakikasında oyundan alındı. Taraftarlar, 31 yaşındaki oyuncunun umursamaz tavırlarına adeta isyan etti.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha eleştirileri hakkında "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, Olimpiakos karşısında yaptığı asistle ilk kez Fransız ekibinde bir gole katkı vermişti. Tecrübeli oyuncunun Fransa’da büyük hayal kırıklığına uğradığı ve ailesinin ülkeye alışmakta büyük sorunlar yaşadığı belirtiliyordu.