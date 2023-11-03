Zaha'dan müthiş gol!

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Wilfried Zaha, müthiş bir gole imza attı.

Zaha'dan müthiş gol!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.

Wilfried Zaha, ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkardı ve kaleciyi avladı.

Zaha gol sonrası büyük bir sevinç yaşarken, tribünler de yıkıldı.

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