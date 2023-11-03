Zaha'dan müthiş gol!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.
Wilfried Zaha, ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkardı ve kaleciyi avladı.
Zaha gol sonrası büyük bir sevinç yaşarken, tribünler de yıkıldı.
Galatasaray-Kasımpaşa maçında Wilfried Zaha, müthiş bir gole imza attı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.
Wilfried Zaha, ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkardı ve kaleciyi avladı.
Zaha gol sonrası büyük bir sevinç yaşarken, tribünler de yıkıldı.