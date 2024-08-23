Zaha'ya 90 dakikada 950 bin euro

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Zaha'ya 90 dakikada 950 bin euro

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u elerse Wilfried Zaha'ya 950 bin euro bonus verecek.

Galatasaray'da Wilfired Zaha'nın geleceği belirsizliğini korurken, oyuncu Konyaspor maçında kadroya alınmamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçı da yedekler arasında maçı bitirdi.

90 DAKİKADA 950 BİN EURO
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u eleyip Şampiyonlar Ligi lig etabına kalabilirse, 31 yaşındaki futbolcu 950 bin euro'luk primin sahibi olacak.

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Zaha'nın sakatlığını tamamen atlattığı ve İstanbul'da oynanacak Young Boys rövanş maçının ilerleyen dakikalarında süre alabileceği kaydedildi.

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