UEFA ülke sıralamasında şaşırtan tablo

Sami Güntürkün Gürel
UEFA ülke sıralamasında şaşırtan tablo

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa kupalarında maçlarına çıktı. Peki ülke puanında son durum ne? İşte detaylar...

Avrupa'daki temsilcilerimiz, Avrupa kupalarında dün oynadığı maçlarla bir haftayı daha geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Young Boys deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Lugano ile 3-3 berabere kalırken, Trabzonspor St. Gallen ile, Başakşehir de St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rekabet içinde olduğu Çek Cumhuriyeti takımlarından M.Bolesav, Paksi ile berabere kaldı.

Dün alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye 35.600 puanla 10. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti ise 36.860 puanla 9. sırada bulunuyor.

ÇEK CUMHURİYETİ FARKI AÇIYOR
İşte ülke puanı sıralamasındaki son durum:

1- İngiltere: 89.160
2- İtalya: 79.106
3- İspanya: 73.989
4- Almanya: 71.660
5- Fransa: 58.093
6- Hollanda: 54.566
7- Portekiz: 49.916
8- Belçika: 43.600
9- Çek Cumhuriyeti: 36.850
10- TÜRKİYE: 35.600

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