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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Trabzonspor'la masaya oturdu

Jesus'un Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle formasını kaybeden Miha Zajc'in menajerinden flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncu için Zajc'in temsilcisi Trabzonspor'la görüşmelere başladı

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:19
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Zajc Trabzonspor'a mı gidecek

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Trabzonspor'la masaya oturdu
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Sarı - Lacivertlilerde Miha Zajc ile ilgili yaşanan sıcak bir gelişme gündeme damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin yaptığı sözleşme uzatma tekliflerini sırasıyla reddeden yıldız oyuncunun Trabzonspor ile görüştüğü ortaya çıktı.

Geçen sezon sarı - lacivertli forma ile 41 resmi maça çıkan ve 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle gözden düştü. İstediği şansı bir türlü yakalamayan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmedi.

Miguel Crespo, Willian Arao'dan sonra üçüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'ın temsilcilerinden flaş bir hamle geldi. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor ile temasa geçti. Abdullah Avcı'nın da istediği isimlerin başında gelen Zajc ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi.


 


 


 


 

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