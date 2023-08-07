Zalgirisli futbolcu Galatasaray maçında yaşanılanları açıkladı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda turunda karşılaştığı Litvanya temsilcisi Zalgiris’in deneyimli savunmacısı Stipe Vučur Fanatik’e açıklamalarda bulundu.

Stipe Vučur'un açıklamaları şu şekilde:

“GALATASARAY GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM”

Genel olarak turu nasıl değerlendirirsin?

“Galatasaray gibi güçlü ve önemli yıldızlara sahip bir takıma karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Turu geçmeyi istedik, iyi de mücadele verdik ama şanssız bir günümüzdeydik. Galatasaray gerçekten çok güçlü bir takım. Onlara Avrupa yolculuğunda başarılar diliyorum çünkü o taraftarlar gerçekten başarıyı hak ediyor”

“YER TİTRİYORDU”

Stat ve ambiyans nasıldı? Daha önce böyle bir atmosferde oynadın mı?

“Doğduğum büyüdüğüm yerde çok sayıda Galatasaraylı dostlarım ve tanıdıklarım oldu. Büyüleyici stat atmosferini yıllarca televizyondan hep görüyorduk ama bu ambiyansa canlı tanık olmak muazzam bir olay. Galatasaray seyircisinin galibiyetlerdeki payının ne kadar büyük olduğunu bu gece bir kez daha anladım. Öyle bir baskı yaşıyorsunuz ki, top rakip takımda yani bizim ayağımıza geçtiğinde adeta yer titriyordu”

“KARİYER ÖZETİ GİBİYDİ”

Sahada rakip takımdan seni en çok etkileyen oyuncu kim oldu?

“Tabii ki Mertens. Yaşına rağmen tecrübesiyle hala sahada fark yaratıyor. Mertens’in gol vuruşu inanılmazdı. Adeta kariyer özeti gibiydi. Top o kadar zor bir noktaya gitti ki, aynı anda kalede iki kaleci olması lazım. Barış Alper’le çok fazla ikili mücadeleye girdim. O, kontrol etmesi zor bir oyuncu. Her saniye hareketli ve aynı zamanda da epey güçlü. Özellikle benim gibi uzun ve fizikli savunmacılar için Barış gibi oyuncularla eşleşmek çileli olabiliyor”