Zam geldi: 9.077 TL oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Zam geldi: 9.077 TL oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım desteğinde yaptığı zamla dikkat çekti. Temmuz ayında 7.608 TL olan destek ödemesi 9.077 TL seviyesine çıkarıldı. Vatandaşlara toplamda 4,9 milyar TL ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım desteği ödemelerinde önemli bir iyileştime yaptı. Temmuz ayı memur maaş katsayısında gerçekleştirilen düzenleme ile beraber evde bakım yardımı alan vatandaşlar için destek ödeme tutarı 7.608 TL’den 9.077 TL seviyesine çıkarıldı.

555 BİN KİŞİYE 4,9 MİLYAR TL DESTEK

Bakanlık, bu artışla beraber toplam olarak 555 bin yararlanıcıya, 4,9 milyar TL ücretinde ödeme yapılacağını duyurdu. Bu destek, özellikle evde bakıma muhtaç kişilerin ve ailelerinin maddi yükünü azaltacak.

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TEMMUZ AYI MEMUR KATSAYISI DÜZENLEMESİ

Gerçekleştirilen düzenleme, Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan değişiklik sonrası hayata geçirildi. Bu gelişme, evde bakım hizmeti alan vatandaşların yaşama koşullarını yükseltmek için atılan adımlar arasında bulunuyor.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN MÜJDELİ HABER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu artışın vatandaşlar için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirtti.

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