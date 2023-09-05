'Zam yağmurundan bıktık'

Savaş Atıcı - Kırıkkale / Yeniçağ

Spot: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında hükümetin her gün yaptığı zamlara eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Yavuz Kuzucu ve kalabalık bir parti topluluğunun katıldığı programda iktidarın zamsız gün geçirtmediğine vurgu yapılarak halkın ekonomik olarak perişan durumda olduğu dile getirildi.

BESLEME ÇANTALARI BOŞ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel yaptığı açıklamada, "Gittikçe hızlanan, hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmuruna tutulduk. Bu yağmur bereket getiren yağmur değil, bereket götüren bir yağmur. Çocuklarının beslenme çantasına yeterli besini koyamayan annelerin, evladına istediği kıyafeti, oyuncağı alamayan babaların mahcubiyetini her gün görüyoruz. Türk çocukları ete, süte, yumurtaya ulaşamaz hale gelmiş durumda. İyi beslenememekten öğrenme güçlüğü ve bodurluk başladı yeni nesillerde.

Beka naralarıyla yeri göğü inleten ama asıl dertleri kendi şahsi politik bekaları olanlara sesleniyorum:

MASAL ANLATIYORSUNUZ

Esas beka çocuklarımızın beslenmesidir, eğitimidir. Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda yiyip içerken, yıllığı 500 bin liralık özel okullara giderken milletin evlatlarına patates soğan lüks hale geldi. Dünyayı yönetiyoruz masallarıyla ekranlarda boy gösteriyordunuz. Şimdi birkaç milyar dolar için dün katil dediğiniz Suud prensinin ayağına gittiniz. Darbenin arkasındaki güç dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin önünde kırk takla attınız. İçişleri eski bakanınız sahnede böğürürcesine bağırıyordu:

“Temmuzdan sonra bakın neler olacak. Nasıl ekonomimiz şaha kalkacak” diyordu. İşte o Temmuz da bitti. Her şey bitti ama iki şey bitmiyor. Biri iktidarın yalanları diğeri ise zamlar.

Şimdi iktidara hep birlikte soralım:

Madem seçimden sonra temel besin maddeleri dahil her şeyin fiyatı 4-5 katına çıkacaktı ve paramız pul olacaktı halkı niçin kandırdınız?

ÜRÜNLER PARA ETMİYOR

Enkaz devraldık diyemezsiniz, çünkü 21 yıldır iktidarda kesintisiz siz vardınız. Şayet kabul etmiyorsanız enkazı kimlerden devraldınız?

Üreticiyi malı para etmez tüketiciyi de alamaz hale getirdiniz. Milleti kuru ekmeğe muhtaç bıraktınız. Çalışanı da emekliyi de derin yoksullukla karşı karşıya bıraktınız.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Sağlık sistemi çöktü. Milyonlarca sığınmacının ülkeye dolmasına sebep oldunuz, evlerimizde güvende değiliz. Bu konuda yine kulaklarınız sağır, gözleriniz kör mü oldu? Seçim sürecinde bundan sonra faiz artışı olmaz, faiz inmeye devam edecek sözünüzden bir ay sonra niye döndünüz? Savaş mı çıktı?

İnsanlar ev kiralarını niçin ödeyemez hale geldi? Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklar neden? Neden ölüme varan kavgalar oluyor? Barınma krizini 2 yıldır neden çözemiyorsunuz?

BÜTÇEYİ KALBURA ÇEVİRDİLER

Dünyanın tersine, “faiz sebep enflasyon sonuç” sözünü inatla ispat etmek için faizleri indir, doların ve enflasyonun patlamasına neden ol. Ardından doları tutmak için milyarlarca dolar rezervi yak. Seçim öncesi sırf kazanmak için bütçeyi kalbura çevir. Seçimden sonrada zamları ve vergileri vatandaşın sırtına bindir. Bütün bunları yaptıktan sonra dönüp millete; deprem oldu, pandemi geldi, 15 Temmuz oldu, dış güçler uğraştı, başka çare yok, diyerek beceriksizliğinize bahane üretmediniz mi?

Elbet bu soruların cevabını vermeye yüzünüz yok, sadece yüzünüz mü? Vicdanınız da yok!

HALKI İSTİSMAR ETTİLER

Bu iktidar sizlerin temiz, masum duygularınızı istismar etti. Yalanlarıyla, yanlışlarıyla hayatınızı perişan etti. Zamları takip etmek bile mümkün değil artık. Nasılsa seçimi kazandık, istediğimizi yaparız zannediyorlar. Yine yanlış yoldalar yine yanılıyorlar.

Seçim sürecinde vermiş oldukları, halkın gözünü boyayan vaatlerin çare olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir kesimi aşırı zenginleştirirken diğer kesimi tamamen fakirleştirdiniz. Biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz. Ama umudumuzu asla kaybetmiyoruz.

İYİ PARTİ BURADA

Çünkü biz buradayız. İYİ Parti burada. Kadınlar burada. Tenceresini kaynatmaya, evladını büyütmeye, evini geçindirmeye çalışan kadınlar burada. Biz burada oldukça iktidara mahkum değilsiniz, mecbur değilsiniz. Sosyal adaletin sağlandığı, hukukun üstün olduğu, yoksulluğun bittiği ve insanca yaşamın sağlandığı günlerin tez zamanda gelmesi dileği ile,

Saygılar sunuyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.