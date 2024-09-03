Zaman yolculuğu yaptıran 90'lar temalı bakkal

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, geçmişin samimiyetini ve hatıralarını yaşatmak isteyen Bayram Özdoğan, 90’lar konseptiyle açtığı bakkalıyla büyük ilgi görüyor. “90’lar Bakkal” olarak adlandırılan bu özel mekan, raflarında yer alan nostaljik ürünler ve vintage tasarımı ile ziyaretçilerine zamanda yolculuk yaptırıyor.

Bakkalda, 90’lı yılların çocukları için unutulmaz olan sakızlar, gazozlar, çikolatalar ve diğer klasik ürünler, orijinal ambalajlarıyla yeniden sunuluyor. Özellikle o yılları yaşamış müşteriler için anılarını canlandıran bu bakkal, aynı zamanda o dönemi görmemiş genç ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Büyüklerinin özlemle bahsettiği ürünlerle tanışma fırsatı bulan yeni nesil, 90’ların büyülü atmosferine kısa bir süre de olsa şahitlik ediyor.

Bayram Özdoğan, bakkalında sadece ürünleri değil, 90’lı yıllarda yaşanan samimiyeti de yaşatmayı hedefliyor. Bu amaçla, eski zamanların önemli bir geleneği olan “veresiye defteri” uygulamasını da sürdürüyor. Böylece, sadece alışveriş değil, aynı zamanda o dönemin mahalle kültürü ve güven ilişkisini de müşterilerine sunuyor.