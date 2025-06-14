Zamana asırlardır direnen ağaç

Kaynak: İHA

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yer alan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen Menengiç ağacı, zamana direnerek ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi ilçede bulunan asırlık ağacın koruma altına alınıp kültürel miras olarak tescillenmesi isteniyor.

Arapgir'in Onar Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkı tarafından "ant ağaç" olarak da bilinen Menengiç ağacının, hem tarihi hem de doğal değeriyle bölge turizmine katkı sunduğu ifade ediliyor. Tescil sürecinin başlatıldığı belirtilirken, ağacın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

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Tanrıvermiş, "Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini yitirdiği tespit edildi. Ancak bu ağaç sadece bir bitki değil, aynı zamanda geçmişimizin tanığı. Bu nedenle ‘ant ağaç' olarak tescillenmesini istiyoruz" diye konuştu.

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