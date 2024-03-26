Zamanın durduğu müze. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler

Kaynak: İHA
Zamanın durduğu müze. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler
Türkiye’nin ilk zaman konseptli müzesi olan Konya’daki Zaman Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye’nin ilk Zaman Müzesi Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser sergileniyor.

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Konya Sille’deki müze civarındaki mezarlıklarla iç içe. Müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor.

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Altın, gümüş köstekli cep saatleri, Roma dönemine ait arkeolojik güneş saati örneği gibi eserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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“TÜRKİYE’NİN İLK ZAMAN KONSEPTLİ MÜZESİ”
Zaman Müzesinin 2012 yılında yapılan restorasyonla birlikte müze haline getirildiğini anlatan Selçuklu Belediyesi Tanıtım Rehberi Celal Han Can, “Bu normalde şapel binasıdır. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrası süreçte cemaatsiz kaldığı için uzun yıllar kapalı kalıyor. Selçuk Belediyemizin yaptığı restorasyonla birlikte Türkiye'nin ilk zaman konseptli müzesi açılmış oluyor. Günümüze kadar gelecek sürede aktif bir şekilde ziyaretçi ağırlayan müzemiz, Usturlap, Ruzname, köstekli saat ve duvar saati gibi birçok eser barındırıyor. Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen zaman müzemizde özellikle Usturlaba ziyaretçilerimiz hayran kalıyor. Ziyaretçilerimiz müzemize geldiğinde bu kadar eserin karşısında şaşırıyorlar" dedi.

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