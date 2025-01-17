Zamanlama dikkat çekti… Patronlar kulübünden iktidara sert uyarı!

Patronlar kulübü TÜSİAD’tan iktidara yargı uyarısı geldi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından iktidara, “Hukuki öngörülebilirlik, yargı bağımsızlığı ve demokrasi güçlendirilmedikçe sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanamaz.” şeklinde uyarıda bulundu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU GÜNDEMDEYKEN GELMESİ MANİDAR OLDU

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonun gündemde olduğu bugünlerde siyasi anlamda büyük bir güç olan Patronlar Kulübü TÜSİAD’tan iktidara sert uyarı gelmesinin zamanlaması manidar oldu. TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu, "2025 Yılında Türkiye Ekonomisi" başlıklı hibrit bir seminerine katılan Başkan Orhan Turan, iktidara yargı çıkışında bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Hukuki öngörülebilirlik, yargı bağımsızlığı ve demokrasi güçlendirilmedikçe sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanamaz. Önceliğimiz hukuk devleti ve yapısal reformlar olmalı," ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’IN SİYASİ AÇIDAN ÖNEMİ

Siyasi anlamda TÜSİAD’ın etkinliği geçmişte dikkat çekiyor. 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandıkları görüldü. Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynamıştı. Ardından kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında önemli rol oynamıştı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri belirtmişti.