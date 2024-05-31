Zambiya'da muhalefet liderleri ve milletvekilleri gözaltına alındı

Kaynak: AA
Zambiya'da muhalefet liderleri ve milletvekilleri gözaltına alındı

Zambiya'da, casusluk ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamalarıyla Demokrasi ve Kalkınma Forumu lideri Edith Nawakwi, Hristiyan Demokrat Parti lideri Dan Pule ile bağımsız milletvekilleri Munir Zulu ve Maureen Mabonga gözaltına alındı.

Polis sözcüsü Danny Mwale, yaptığı açıklamada, bu kişilerin gözaltına alınma nedeninin casusluk ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamaları olduğunu belirtti ve mahkemeye çıkarılmayı beklediklerini ifade etti.

Eski Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, gözaltıların siyasi amaçlı olduğunu iddia ederek, iktidardaki Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi'ni (UPND) muhalefeti bastırmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı.

Gözaltına alınan parti liderleri Nawakwi ve Pule ile milletvekilleri Zulu ve Mabonga, 25 Mayıs'ta kaybolan bağımsız milletvekili Jay Jay Banda'nın hükümet tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Milletvekili Banda, 26 Mayıs'ta başkent Lusaka'da tekrar ortaya çıkmıştı.

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