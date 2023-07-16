Zamlar AKP’lileri karşı karşıya getirdi

Cumhuriyet Gazetesinin derlediği habere göre, Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış oldu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Kararın ardından birçok taraftan zamlara tepki getirilirken, AKP'li olduğu bilinen troll hesaplar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi, Berat Albayrak'ı savundu. Berat Albayrak Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.